Мошенники выманили у курянки деньги, взломав страничку ее мужа
Курьезный случай мошенничества произошел в Курске. Злоумышленники взломали страницу курянина в соцсети и прислали его супруге сообщение с просьбой одолжить пять тысяч рублей. Не раздумывая, женщина перечислила деньги через онлайн-кабинет на указанный счет.
Женщину возмутил факт взимания комиссии, она решила спросить об этом мужа, который, кстати сказать, находился в соседней комнате. Тогда и выяснилось, что женщина попалась на удочку мошенников.
Потерпевшая написала заявление в полицию. По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU