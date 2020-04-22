Мошенники выманили у курянки деньги, взломав страничку ее мужа

22 Апр 2020 2020-04-22T16:58:27+03:00

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Курьезный случай мошенничества произошел в Курске. Злоумышленники взломали страницу курянина в соцсети и прислали его супруге сообщение с просьбой одолжить пять тысяч рублей. Не раздумывая, женщина перечислила деньги через онлайн-кабинет на указанный счет.

Женщину возмутил факт взимания комиссии, она решила спросить об этом мужа, который, кстати сказать, находился в соседней комнате. Тогда и выяснилось, что женщина попалась на удочку мошенников.

Потерпевшая написала заявление в полицию. По факту дистанционного мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU