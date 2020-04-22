В Курске под утро загорелся жилой дом

22 Апр 2020 2020-04-22T15:56:36+03:00

К ликвидации пожара привлекались 33 человека, десять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

22 апреля в 05:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в Курске на улице Бурцевка. На место ЧП выехали пожарные пяти спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 05:27, ликвидировали полностью - в 05:51. В результате пожара выгорел одноэтажный деревянный, обложенный кирпичом дом размером 10х10 метров. В соседнем доме оплавились окна и кровля, огонь повредил автомобиль «Митсубиси Аутлендер».

К ликвидации пожара привлекались 33 человека, десять единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU