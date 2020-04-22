За два года в Курской области из аварийного жилья переселят 123 человека

22 Апр 2020 2020-04-22T14:44:07+03:00

Не исключено, что переселенцам дадут сертификаты на покупку квартир

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Работу Курской области оценили в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Целевые показатели по расселению аварийного жилого фонда в текущем году в регионе практически достигнуты. Открыто финансирование этапа 2020-2021 годов. Началось контрактование.

- В рамках этапа 2020-2021 годов запланировано переселение 123 человек из аварийных помещений площадью 1,96 тыс. кв. м. По этапу 2021-2020 годов - еще 119 человек, проживающих в аварийном жилье площадью 1,81 тыс. кв. м. Всего же в соответствии с утвержденной Курской областью программой переселения в 2019–2025 годах запланировано переселение 1 290 человек из 17,65 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, - рассказал председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов.

Общий объем финансирования по программе по переселению граждан из аварийного жилья в Курской области составляет 831,24 млн рублей, в том числе средства Фонда – 437,24 млн рублей, средства консолидированного бюджета области – 394,00 млн рублей.

В ходе совещания Роман Денисов предложил рассмотреть новый механизм - предоставлять переселенцам из аварийного жилья сертификаты на приобретение квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU