2020-04-22T14:19:20+03:00
Общество

В Курске стартовал марафон памяти «Семейные реликвии. Песни Победы»

В марафоне может принять участие любой желающий
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В годы войны музыкальные сочинения стали грозным оружиемВ годы войны музыкальные сочинения стали грозным оружиемФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В соцсетях на страницах Курской областной государственной филармонии будут публиковаться видео с исполнением песен военных лет, материалы об истории их создания и судьбе.

В марафоне может принять участие любой желающий. Для этого необходимо в комментариях на своих страницах в «ВКонтакте», добавив хештеги#МарафонПамяти46 #СемейныеРеликвии #ПесниПобеды, исполнить песню, рассказать о личном отношении к ней или о том, как она связана с вашей семьей.

Как отметили в комитете по культуре Курской области, в годы войны музыкальные сочинения стали грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа, а сегодня они напоминают нам о том, что мы наследники победителей!

Судьбы этих песен тесно переплелись с нашими, ведь в каждом доме был свой защитник Родины, которого песня вела в бой или ненадолго возвращала в родные края. Эти великие произведения искусства давно уже стали семейными ценностями, передающимися из поколения в поколение. И до тех пор, пока песни Победы будут петь наши дети, мы остаемся уверенными в будущем страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года в Курской области из аварийного жилья переселят 123 человека
В Курске стартовал марафон памяти «Семейные реликвии. Песни Победы»
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работает круглосуточная "горячая линия"
20 курских "управляек" получили предостережения от прокуратуры
Под Курском будут судить водителя, который сбил пешехода
Режим самоизоляции в Курске: курян приглашают на «Библионочь» онлайн
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлен призыв
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске учителя предлагают школьникам слушать уроки на платном канале
Прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой начался в Сбербанке
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах области больше всего зараженных?
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки диагноз коронавирус поставили 34 пациентам
Число выздоровевших от коронавируса в Курск на 22 апреля 2020 года составило 27 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года составило 276 человек
В Курске приостановлен снос старинных винных погребов
Под Курском обнаружили противотанковые мины
Под Курском ко дню Победы откроют мемориальные плиты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нарушителей режима вычисляют с помощью камер
Депутаты Воронежской областной Думы оказывают помощь школьникам в переходе на дистанционное обучение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: мужчину, следовавшего в гости, оштрафовали на пять тысяч рублей
57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
На улицах Курска восстанавливают освещение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов