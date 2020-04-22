В Курске стартовал марафон памяти «Семейные реликвии. Песни Победы»

22 Апр 2020 2020-04-22T14:19:20+03:00

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В соцсетях на страницах Курской областной государственной филармонии будут публиковаться видео с исполнением песен военных лет, материалы об истории их создания и судьбе.

В марафоне может принять участие любой желающий. Для этого необходимо в комментариях на своих страницах в «ВКонтакте», добавив хештеги#МарафонПамяти46 #СемейныеРеликвии #ПесниПобеды, исполнить песню, рассказать о личном отношении к ней или о том, как она связана с вашей семьей.

Как отметили в комитете по культуре Курской области, в годы войны музыкальные сочинения стали грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа, а сегодня они напоминают нам о том, что мы наследники победителей!

Судьбы этих песен тесно переплелись с нашими, ведь в каждом доме был свой защитник Родины, которого песня вела в бой или ненадолго возвращала в родные края. Эти великие произведения искусства давно уже стали семейными ценностями, передающимися из поколения в поколение. И до тех пор, пока песни Победы будут петь наши дети, мы остаемся уверенными в будущем страны.

ИСТОЧНИК KP.RU