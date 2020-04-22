2020-04-22T14:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работает круглосуточная "горячая линия"

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе сохраняется сложная эпидобстановкаВ регионе сохраняется сложная эпидобстановкаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко круглосуточно по вопросам, связанным с коронавирусом, работает горячая линия по телефону: 8 920 727 06 89.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года в Курской области из аварийного жилья переселят 123 человека
В Курске стартовал марафон памяти «Семейные реликвии. Песни Победы»
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работает круглосуточная "горячая линия"
20 курских "управляек" получили предостережения от прокуратуры
Под Курском будут судить водителя, который сбил пешехода
Режим самоизоляции в Курске: курян приглашают на «Библионочь» онлайн
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлен призыв
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске учителя предлагают школьникам слушать уроки на платном канале
Прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой начался в Сбербанке
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах области больше всего зараженных?
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки диагноз коронавирус поставили 34 пациентам
Число выздоровевших от коронавируса в Курск на 22 апреля 2020 года составило 27 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года составило 276 человек
В Курске приостановлен снос старинных винных погребов
Под Курском обнаружили противотанковые мины
Под Курском ко дню Победы откроют мемориальные плиты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нарушителей режима вычисляют с помощью камер
Депутаты Воронежской областной Думы оказывают помощь школьникам в переходе на дистанционное обучение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: мужчину, следовавшего в гости, оштрафовали на пять тысяч рублей
57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
На улицах Курска восстанавливают освещение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов