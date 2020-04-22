Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работает круглосуточная "горячая линия"

22 Апр 2020 2020-04-22T14:13:08+03:00

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В комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам оказания медицинской помощи и выписки лекарственных средств. Круглосуточно можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-78-86. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко круглосуточно по вопросам, связанным с коронавирусом, работает горячая линия по телефону: 8 920 727 06 89.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

ИСТОЧНИК KP.RU