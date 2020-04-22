20 курских "управляек" получили предостережения от прокуратуры
Прокуратура Курска провела проверку соблюдения жилищного законодательства управляющими организациями.
- В соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения управляющие организации обязаны содержать общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах. Проведение уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества, соответствует целям управления многоквартирными домами, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура Курска объявила руководителям 20 управляющих организаций предостережения о недопустимости нарушений закона в этой сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU