20 курских "управляек" получили предостережения от прокуратуры

22 Апр 2020 2020-04-22T14:01:44+03:00

Во многих домах Курска дезинфекцию и уборку никто не проводит Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Прокуратура Курска провела проверку соблюдения жилищного законодательства управляющими организациями.

- В соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения управляющие организации обязаны содержать общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах. Проведение уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества, соответствует целям управления многоквартирными домами, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура Курска объявила руководителям 20 управляющих организаций предостережения о недопустимости нарушений закона в этой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU