Под Курском будут судить водителя, который сбил пешехода

22 Апр 2020 2020-04-22T13:56:35+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в феврале этого года. По предварительной версии следствия водитель на автомобиле УАЗ ехал по улице Сентюрева в Железногорске.

- Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилист не убедился в отсутствии перед автотранспортом пешеходов и не притормозил. В этот момент дорогу переходил молодой человек. В результате автомобиль сбил его. Железногорца с травмами увезли в больницу, где он скончался. Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы освидетельствовали водителя, признаков опьянения у него не выявлено. Согласно части третьей статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека») виновнику аварии грозит лишения свободы до пяти лет, - пояснили в полиции.

В 2020 году в Железногорске уже направлены в суд четыре уголовных дела против водителей, совершивших наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во избежание автоаварий полицейские призывают участников дорожного движения к осторожности и внимательности, а также к неукоснительному соблюдении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU