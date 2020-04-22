Режим самоизоляции в Курске: курян приглашают на «Библионочь» онлайн

22 Апр 2020 2020-04-22T13:47:44+03:00

Принять эстафету и присоединиться к онлайн-марафону может каждый Фото: из открытых источников

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В этом году «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона и будет длиться две недели.

Акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

25 апреля на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Прямо в эфире они прочтут отрывки из любимых на фронте и в тылу книг и строки из военной корреспонденции.

Принять эстафету и присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого необходимо записать на видео прочтение памятного отрывка из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи и выложить в сеть, а также рассказать под видео, почему именно этот текст важен для вашей семьи.

Акция стартует 25 апреля в 16:00 и завершится 9 мая.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU