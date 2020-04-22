Режим самоизоляции в Курске: курян приглашают на «Библионочь» онлайн
В этом году «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона и будет длиться две недели.
Акция посвящена Победе в Великой Отечественной войне.
25 апреля на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Прямо в эфире они прочтут отрывки из любимых на фронте и в тылу книг и строки из военной корреспонденции.
Принять эстафету и присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого необходимо записать на видео прочтение памятного отрывка из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи и выложить в сеть, а также рассказать под видео, почему именно этот текст важен для вашей семьи.
Акция стартует 25 апреля в 16:00 и завершится 9 мая.
Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU