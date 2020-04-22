2020-04-22T13:34:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлен призыв

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Призыв приостановлен до 30 апреляПризыв приостановлен до 30 апреляФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в весенний призыв внесен ряд изменений.

Призывная кампания стартовала 1 апреля, однако в связи с распространением коронавирусной инфекцией до 30 апреля она приостановлена. Возобновление работы предварительно намечено на 6 мая. С 20 мая планируется отправка новобранцев в войска.

Для исключения контактов на медицинской комиссии будут стараться разводить потоки призывников. Все ребята будут обеспечены медицинскими масками, резиновыми перчатками, будут использоваться дезинфицирующие средства. Ребят, имеющих явные признаки респираторных заболеваний, на комиссию не допустят.

Перед отправкой в войска все ребята в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19 и получат необходимые средства индивидуальной защиты.

Важно! В этот весенний призыв, учащиеся 11 классов не получат повестки в военкомат. Им дается право сосредоточиться на поступлении в вузы.

По всем вопросам - обращаться по телефонам в Курске: 70-07-62; 70-07-63; 70-07-51; 26-05-25.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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