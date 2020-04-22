Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске учителя предлагают школьникам слушать уроки на платном канале

22 Апр 2020 2020-04-22T12:26:58+03:00

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Из-за режима самоизоляции курские школьники начиная с 6 апреля занимаются дистанционно. Обучение походит весьма хаотично - преподаватели используют все возможные платформы - от соцсетей до мессенджеров, официальные образовательные платформы регулярно виснут, не выдерживая нагрузки. За не вовремя присланное домашнее задание многие преподаватели снижают оценки.

Последнее ноу-хау Министерства образования - это проект совместно с платным телеканалом, на котором школьникам предлагают слушать уроки. Правда, для того, чтобы просмотреть урок, нужно заплатить деньги.

Рекламу коммерческого проекта курские учителя активно распространяют среди школьников, предлагая постигать знания теперь уже на коммерческой основе.

При этом до этого представители комитета образования региона подчеркивали, что учителя не могут предлагать школьникам для обучения коммерческие продукты.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU