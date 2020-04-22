Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах области больше всего зараженных?

22 Апр 2020 2020-04-22T12:09:19+03:00

В регионе по-прежнему не во всех аптеках есть средства защиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

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По данным на 22 апреля в Курской области всего зарегистрировано 276 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них 34 случая выявлено за последние сутки. По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области, из числа этих заболевших 19 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – четыре человека; 30-60 лет – 16 человек; более 60 лет – 14 человек.

Из общего числа заболевших 83 пациента находятся на лечении в стационаре, 163 человека получают медицинскую помощь на дому, 27 были сняты с медицинского наблюдения.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Курске - 172 и в Поныровском районе - 17.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU