2020-04-22T12:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах области больше всего зараженных?

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирус
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе по-прежнему не во всех аптеках есть средства защитыВ регионе по-прежнему не во всех аптеках есть средства защитыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По данным на 22 апреля в Курской области всего зарегистрировано 276 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них 34 случая выявлено за последние сутки. По информации Управления Роспотребнадзора по Курской области, из числа этих заболевших 19 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – четыре человека; 30-60 лет – 16 человек; более 60 лет – 14 человек.

Из общего числа заболевших 83 пациента находятся на лечении в стационаре, 163 человека получают медицинскую помощь на дому, 27 были сняты с медицинского наблюдения.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Курске - 172 и в Поныровском районе - 17.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два года в Курской области из аварийного жилья переселят 123 человека
В Курске стартовал марафон памяти «Семейные реликвии. Песни Победы»
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: работает круглосуточная "горячая линия"
20 курских "управляек" получили предостережения от прокуратуры
Под Курском будут судить водителя, который сбил пешехода
Режим самоизоляции в Курске: курян приглашают на «Библионочь» онлайн
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлен призыв
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске учителя предлагают школьникам слушать уроки на платном канале
Прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой начался в Сбербанке
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах области больше всего зараженных?
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки диагноз коронавирус поставили 34 пациентам
Число выздоровевших от коронавируса в Курск на 22 апреля 2020 года составило 27 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 апреля 2020 года составило 276 человек
В Курске приостановлен снос старинных винных погребов
Под Курском обнаружили противотанковые мины
Под Курском ко дню Победы откроют мемориальные плиты
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нарушителей режима вычисляют с помощью камер
Депутаты Воронежской областной Думы оказывают помощь школьникам в переходе на дистанционное обучение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: мужчину, следовавшего в гости, оштрафовали на пять тысяч рублей
57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
На улицах Курска восстанавливают освещение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов