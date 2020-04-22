2020-04-22T11:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: за сутки диагноз коронавирус поставили 34 пациентам

Режим повышенной готовности в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Тесты на вирус проводятся внутри регионаТесты на вирус проводятся внутри регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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За сутки диагноз коронавирус поставили 34 пациентам в Курской области. Напомним, тест сейчас проводится внутри региона.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 (+1) пациентов. Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом.

Глава региона сообщил, что в медицинских организациях создан двухнедельный запас препаратов и средств для лечения новой коронавирусной инфекции, продолжается обеспечение средствами индивидуальной защиты.

- Выполнен норматив с неснижаемым двухнедельным запасом по защитным очкам, бахилам, перчаткам и многоразовым костюмам. Дополнительно организован местный выпуск многоразовых костюмов - производство открыли три предприятия, – доложил Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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