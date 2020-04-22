22 Апр 2020 2020-04-22T11:16:19+03:00

В статистику выздоровевших попала женщина, переболевшая коронавирусом, но погибшая официально от другой болезни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Курск на 22 апреля 2020 года составило 27 человек.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 22 апреля в Курской области зарегистрировано 276 (+34) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 246 пациентов: 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 163 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 27 пациентов. За последние сутки выписан по выздоровлению один человек.

Скончались от коронавируса три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Еще одна женщина умерла от другого диагноза, переболев коронавирусом. Данные о ней внесли в статистику как о выздоровевшей.

Как сообщалось ранее, в Промышленный районный суд города Курска с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

УМВД России по Курской области осуществляет контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции граждан, которые пересекли границу территории РФ. Данные об автомобилях таких граждан вносятся в имеющиеся базы данных Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU