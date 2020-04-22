В Курске приостановлен снос старинных винных погребов

22 Апр 2020 2020-04-22T09:10:05+03:00

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КП уже рассказывала о сносе старинного здания рядом с Михайловском храмом в Курске. Мэрия заявила, что здание не является объектом культурного наследия.

Pаместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов, начальник управления Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял и глава Курска Виктор Карамышев побывали на территории около Михайловского храма, где велись работы по сносу аварийного здания.

Ирина Мусьял отметила, что здание, по оценке специалистов, состояло из элементов сборного железобетона, керамзитоблоков, керамической плитки, керамического и силикатного кирпича советского периода, что свидетельствовало о его неоднократной перестройке и утрате им исторического облика. Но после того, как приступили к работам по сносу, были обнаружены постройки более позднего периода.

- Для того, чтобы сказать, что представляют собой эти строения, необходимо провести историко-культурную экспертизу и археологическое исследование, - пояснил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. - О ее результатах сообщим дополнительно и уже тогда примем решение, что делать дальше с постройками.

ИСТОЧНИК KP.RU