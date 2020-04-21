2020-04-21T21:43:17+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили противотанковые мины

ЧП произошло в Глушковском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Изъятые саперами снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияИзъятые саперами снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 апреля в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении пртивотанковых мин времен Великой Отечественной Войны в селе Кульбаки Глушковского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Изъятые саперами снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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