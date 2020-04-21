Под Курском обнаружили противотанковые мины
ЧП произошло в Глушковском районе
Изъятые саперами снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 апреля в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении пртивотанковых мин времен Великой Отечественной Войны в селе Кульбаки Глушковского района.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Изъятые саперами снаряды вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU