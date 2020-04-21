2020-04-21T21:11:06+03:00
75 лет Великой Победы

Под Курском ко дню Победы откроют мемориальные плиты

На них увековечат около 600 имен погибших воинов
Яна ШЕЛЕСТ
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В 2019 году в Курской области во время работы «Вахты памяти» поисковики нашли останки более 200 советских солдатВ 2019 году в Курской области во время работы «Вахты памяти» поисковики нашли останки более 200 советских солдат
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В Суджанском районе к юбилею Победы откроют мемориальные плиты с именами советских воинов. Списки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории региона, подготовили поисковики Центра «Поиск» и Курского государственного университета.

Работа проводится в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019 - 2024 годы». Списки переданы в военный комиссариат Курской области для подтверждения и создания карточки учета воинского захоронения. После этого их передадут в Министерство обороны России для размещения на сайт.

Эти данные будут также использоваться при проведении ремонта 79 воинских захоронений на территории Курской области. В Судже эта работа уже проделана, списки согласованы. К юбилею Победы здесь откроют новые мемориальные плиты, на них будут упомянуты воины и партизаны - всего 581 имя.

В 2019 году в Курской области во время работы «Вахты памяти» поисковики нашли останки более 200 советских солдат. Всего же за время работы «Вахты памяти» в регионе обнаружены останки 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тысячи человек. Их имена занесены во Всероссийскую книгу Памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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