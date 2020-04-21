Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: нарушителей режима вычисляют с помощью камер

21 Апр 2020 2020-04-21T18:17:38+03:00

С 13 по 21 апреля было выявлено три автомобиля Фото: Из архива "КП"

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УМВД России по Курской области осуществляет контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции граждан, которые пересекли границу территории РФ. Данные об автомобилях таких граждан вносятся в имеющиеся базы данных Госавтоинспекции.

Передвижение этого транспорта отслеживается с помощью камер фото-, видеофиксации, установленных в населенных пунктах Курской области. С 13 по 21 апреля было выявлено три автомобиля, передвигавшихся по улицам Курска.

Они принадлежат гражданам, находящимся в режиме обязательной самоизоляции. Эти куряне уже сняты с контроля, однако после проведения проверки, в случае, если факт их нарушения подтвердится, они будут привлечены к отвественности. Сумма штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

УМВД России по Курской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать установленный режим самоизоляции. Принимаемые меры направлены на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, в Промышленный районный суд города Курска в период с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU