Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: мужчину, следовавшего в гости, оштрафовали на пять тысяч рублей
21 апреля в Щигровском районном суде рассмотрели дело гражданина, нарушившего режим самоизоляции. Житель Щигров без уважительной причины вышел из дома и направился в гости к знакомым.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Мужчина свою вину признал, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
В Промышленный районный суд города Курска в период с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, сообщили в пресс-служба суда.
На данный момент в Курской области зарегистрировано 242 (+22) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 76 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 137 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 26 (+15) пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU