57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую

21 Апр 2020 2020-04-21T17:03:38+03:00

По делу проводятся следственные действия Фото: Из архива "КП"

Парочка вместе распивала спиртное, а потом поссорилась

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Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Льговского района. Мужчину подозревают в убийстве.

20 апреля 2020 года днем подозреваемый в доме, расположенном в селе Износково Льговского района, вместе со своей 42-летней знакомой распивали спиртное, а потом повздорили. Селянин убил свою знакомую.

Подозреваемого задержали, решается вопрос и заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU