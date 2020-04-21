57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Льговского района. Мужчину подозревают в убийстве.
20 апреля 2020 года днем подозреваемый в доме, расположенном в селе Износково Льговского района, вместе со своей 42-летней знакомой распивали спиртное, а потом повздорили. Селянин убил свою знакомую.
Подозреваемого задержали, решается вопрос и заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU