2020-04-21T16:28:46+03:00
Общество

На улицах Курска восстанавливают освещение

Продолжается работа по текущему ремонту и обслуживанию сетей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Работы будут продолженыРаботы будут продолжены
Изменить размер текста:

В Курске продолжается работа по текущему ремонту, техническому обслуживанию и оперативному управлению сетями наружного освещения. Наружное освещение восстановили вдоль проезжей части по улице Театральной, на улицах Малиновой, 8-й Лог, 1-й Кожевенной, Котлякова, Кривецкой, в 1, 2 и 3 Раздельных переулках.

На Магистральном проезде - в районе жилых домов № 16д и 16ж, на улице Октябрьской – на участке от улицы Маяковского до улицы Театральной, в Ивановском переулке. На улице Литовской заменили сбитую опору наружного освещения.

Ведутся подготовительные работы к текущему и капитальному ремонту сетей по улицам Союзная, 10, Республиканская 60, 2-я Рабочая, 10а/3 и 10а/4, Павлова, 2, Черняховского,18, Димитрова, 73, по 1-му Линецкому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
На улицах Курска восстанавливают освещение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов
Под Курском выясняют обстоятельства гибели пенсионера на пожаре
Курянина обвиняют в убийстве полицейского
Под Курском строят путепровод
За сутки в Курской области произошло 12 пожаров
Режим самоизоляции по коронавирусу: курян приглашают принять участие в виртуальном Бессмертном полку
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: более 40% "новых" больных - старше 60 лет
В ближайшее время в Воронежской области будут приняты законы, снижающие налоговую нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса
Курянин украл у бывшей жены золото, чтобы погасить кредит
Курянку обвиняют в получении незаконных выплат на 400 тысяч рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: устанавливать инвалидность будут дистанционно
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года составило 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 апреля 2020 года составило 242 человека
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 28 апреля еще две больницы смогут принимать пациентов
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: закрыли пиццерию и парфюмерный магазин
Мэрия Курска отчиталась - старинное здание, которое пустили под бульдозер, не является объектом культурного наследия
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 1700 медработников воспользуются льготой по бесплатному проезду
В Курске будут судить фальшивомонетчиков
Курских полицейских будут судить за взятки, подлог и халатность
Курский «Экотекс» должен приостановить работу