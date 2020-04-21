На улицах Курска восстанавливают освещение

21 Апр 2020 2020-04-21T16:28:46+03:00

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В Курске продолжается работа по текущему ремонту, техническому обслуживанию и оперативному управлению сетями наружного освещения. Наружное освещение восстановили вдоль проезжей части по улице Театральной, на улицах Малиновой, 8-й Лог, 1-й Кожевенной, Котлякова, Кривецкой, в 1, 2 и 3 Раздельных переулках.

На Магистральном проезде - в районе жилых домов № 16д и 16ж, на улице Октябрьской – на участке от улицы Маяковского до улицы Театральной, в Ивановском переулке. На улице Литовской заменили сбитую опору наружного освещения.

Ведутся подготовительные работы к текущему и капитальному ремонту сетей по улицам Союзная, 10, Республиканская 60, 2-я Рабочая, 10а/3 и 10а/4, Павлова, 2, Черняховского,18, Димитрова, 73, по 1-му Линецкому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU