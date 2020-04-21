Под Курском выясняют обстоятельства гибели пенсионера на пожаре

21 Апр 2020 2020-04-21T14:35:20+03:00

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17 апреля примерно в четыре часа поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Сторж Железногорского района. В результате пожара погиб 64-летний мужчина. По данному факту Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU