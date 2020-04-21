Курянина обвиняют в убийстве полицейского

21 Апр 2020 2020-04-21T14:31:09+03:00

Мужчина решил, что его автомобиль "захватили", и выстрелил стражу порядка в голову

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Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Курской области передал в суд уголовное дело против 55-летнего жителя Суджанского района Курской области. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга).

По версии следствия 3 августа 2019 года примерно в 17 часов 40 минут двое жителей Суджи на окраине села Уланок Суджанского района Курской области остановили двигавшийся автомобиль, за рулем которого был пьяный 55-летний курянин. У мужчины суджанцы забрали ключи от автомобиля, а сами поехали в сторону Суджи, где на автодороге встретили инспектора ДПС, который нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения и сообщили ему о пьяном водителе.

Тем временем подвыпивший курянин направился пешком домой, оставив автомашину на дороге.

Инспектор ДПС приехал на место, где был остановлен автомобиль обвиняемого, однако водителя в автомашине не было. Тогда инспектор ДПС вызвал на помощь сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД по Суджанскому району Курской области, который во вне служебное время приехал помочь своему коллеге.

Примерно в 19 часов 30 минут обвиняемый решил вернуться за машиной. Полагая, что ему могут помешать забрать автомобиль, он взял из дома охотничье ружье. Придя на место, он увидел полицейского, который во внеурочное время приехал на помощь коллеге, и, решив, что тот не даст ему забрать машину, из охотничьего ружья выстрелил ему в голову.

Выстрел оказался смертельным. После этого обвиняемый сел в свой автомобиль и уехал.

На следующий день его задержали сотрудники Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU