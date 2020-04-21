2020-04-21T14:31:09+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в убийстве полицейского

Мужчина решил, что его автомобиль "захватили", и выстрелил стражу порядка в голову
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Дело передано в судДело передано в судФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Курской области передал в суд уголовное дело против 55-летнего жителя Суджанского района Курской области. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга).

По версии следствия 3 августа 2019 года примерно в 17 часов 40 минут двое жителей Суджи на окраине села Уланок Суджанского района Курской области остановили двигавшийся автомобиль, за рулем которого был пьяный 55-летний курянин. У мужчины суджанцы забрали ключи от автомобиля, а сами поехали в сторону Суджи, где на автодороге встретили инспектора ДПС, который нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения и сообщили ему о пьяном водителе.

Тем временем подвыпивший курянин направился пешком домой, оставив автомашину на дороге.

Инспектор ДПС приехал на место, где был остановлен автомобиль обвиняемого, однако водителя в автомашине не было. Тогда инспектор ДПС вызвал на помощь сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД по Суджанскому району Курской области, который во вне служебное время приехал помочь своему коллеге.

Примерно в 19 часов 30 минут обвиняемый решил вернуться за машиной. Полагая, что ему могут помешать забрать автомобиль, он взял из дома охотничье ружье. Придя на место, он увидел полицейского, который во внеурочное время приехал на помощь коллеге, и, решив, что тот не даст ему забрать машину, из охотничьего ружья выстрелил ему в голову.

Выстрел оказался смертельным. После этого обвиняемый сел в свой автомобиль и уехал.

На следующий день его задержали сотрудники Росгвардии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
57-летний курянин убил свою 42-летнюю знакомую
На улицах Курска восстанавливают освещение
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов
Под Курском выясняют обстоятельства гибели пенсионера на пожаре
Курянина обвиняют в убийстве полицейского
Под Курском строят путепровод
За сутки в Курской области произошло 12 пожаров
Режим самоизоляции по коронавирусу: курян приглашают принять участие в виртуальном Бессмертном полку
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: более 40% "новых" больных - старше 60 лет
В ближайшее время в Воронежской области будут приняты законы, снижающие налоговую нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса
Курянин украл у бывшей жены золото, чтобы погасить кредит
Курянку обвиняют в получении незаконных выплат на 400 тысяч рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: устанавливать инвалидность будут дистанционно
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года составило 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 апреля 2020 года составило 242 человека
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 28 апреля еще две больницы смогут принимать пациентов
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: закрыли пиццерию и парфюмерный магазин
Мэрия Курска отчиталась - старинное здание, которое пустили под бульдозер, не является объектом культурного наследия
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 1700 медработников воспользуются льготой по бесплатному проезду
В Курске будут судить фальшивомонетчиков
Курских полицейских будут судить за взятки, подлог и халатность
Курский «Экотекс» должен приостановить работу