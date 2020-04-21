Под Курском строят путепровод

21 Апр 2020 2020-04-21T14:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Строители путепровода в Курчатове приступили к забивке свай. Длина будущего сооружения – 871 метров. Его строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Путепровод свяжет город с новым микрорайоном «Атомград», даст возможность для дальнейшей застройки и развития жилищного комплекса и обеспечит безопасное пересечение железнодорожных путей. Возведение данного объекта курчатовцы ждали около 20 лет, сказали в администрации региона.

Строители приступили к забивке первых свай под опоры, которые поднимут автодорожную часть сооружения над железной дорогой. Всего для устройства основания будущего путепровода планируют забить 148 железобетонных свай на глубину до 16 метров – это высота 5-этажного дома. После этого возведут объединяющий их ростверк. Именно такая конструкция будет держать арочную оцинкованную металлическую гофрированную трубу будущего путепровода.

Работы ведутся согласно срокам, строители от графика не отступают. Привлечено порядка 20 единиц техники. Сдача объекта запланирована на декабрь 2020 года. Стоимость строительства составляет порядка 312 млн рублей. После завершения работ планируется, что весь транспортный поток будет проходить через современную четырехполосную дорогу, обустроенную тротуарами, барьерным ограждением, освещением и светофорами.

ИСТОЧНИК KP.RU