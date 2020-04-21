2020-04-21T13:12:59+03:00
Происшествия

За сутки в Курской области произошло 12 пожаров

В регионе запрещено разведение открытого огня
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе могут повысить класс пожарной опасностиВ регионе могут повысить класс пожарной опасностиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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За прошедшие сутки на территории региона произошло 12 пожаров. Сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области и администраций муниципальных районов составили восемь протоколов на нарушителей особого противопожарного режима.

В связи с погодными условиями класс пожарной опасности снизился до минимального первого. Однако уже 21 апреля специалисты прогнозируют повсеместно установление второго класса. В связи с этим напоминаем, что с 27 марта запрещено разведение открытого огня.

За несоблюдение этого правила грозят штрафы:

на граждан – от 2 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Главное управление МЧС России просит соблюдать правила пожарной и личной безопасности в быту и общественных местах. В случае беды вы всегда можете обратиться за помощью по номерам вызова пожарных и спасателей 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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