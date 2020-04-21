Режим самоизоляции по коронавирусу: курян приглашают принять участие в виртуальном Бессмертном полку

21 Апр 2020 2020-04-21T13:08:25+03:00

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Управление молодежной политики, физкультуры и спорта Курска предлагает жителям принять участие в виртуальном Бессмертном полку.

- Для этого необходимо сделать фотографию, на которой изображен родственник - участник Великой Отечественной войны. Выложить у себя на странице фото и рассказать о герое, - сообщили в мэрии Курска.

А чтобы узнать как много участников вышли на шествие виртуального Бессмертного полка, используйте хэштег #КурскПолк2020.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU