Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: более 40% "новых" больных - старше 60 лет

21 Апр 2020 2020-04-21T12:58:01+03:00

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КП уже сообщала, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 22 новых случая коронавируса. Более 40% "новых" зараженных - девять человек - люди старше 60 лет, сообщили в администрации региона. Еще 11 человек - люди в возрасте от 30 до 60 лет. Двое зараженных - от 18 до 29 лет.

Больше всего случаев коронавируса (158) зарегистрировано в Курске и в Курском районе (13). 12 человек заразились коронавирусом в Поныровском районе.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU