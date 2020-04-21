Курянин украл у бывшей жены золото, чтобы погасить кредит

21 Апр 2020 2020-04-21T12:11:24+03:00

Займы он брал в том числе в микрокредитных организациях

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В Сеймском отделе полиции расследуется уголовное дело по факту кражи со значительным ущербом.

- От действий своего бывшего мужа пострадала сорокалетняя курянка. Экс-супруги проживали раздельно, но мужчина периодически приходил навещать общего ребенка. После одного из визитов женщина обнаружила пропажу своих золотых украшений на сумму более 70 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий причастность сорокалетнего курянина к совершению преступления была установлена. Похищенное золото подозреваемый сдал в ломбард, - рассказали в полиции.

Часть украшений полицейским удалось изъять и вернуть хозяйке. На допросе фигурант рассказал, что для того, чтобы помочь больному родственнику несколько раз занимал крупные суммы денег, в том числе в микрокредитных организациях. Долг постоянно увеличивался и превысил 200 тысяч рублей. Пытаясь его частично погасить, курянин пошел на преступление. За кражу ему грозит вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU