Курянку обвиняют в получении незаконных выплат на 400 тысяч рублей
Прокуратура Фатежского района провела проверку соблюдения законодательства при получении социальных выплат.
- Женщина фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте на территории Фатежского района, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Документы о якобы проживании на такой территории она предоставила в органы пенсионного фонда и в Комитет социальной защиты населения. На основании этих документов она незаконно получила выплаты на себя и своих детей на сумму более 400 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре.
На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU