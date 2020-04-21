Курянку обвиняют в получении незаконных выплат на 400 тысяч рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T12:04:37+03:00

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Прокуратура Фатежского района провела проверку соблюдения законодательства при получении социальных выплат.

- Женщина фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте на территории Фатежского района, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Документы о якобы проживании на такой территории она предоставила в органы пенсионного фонда и в Комитет социальной защиты населения. На основании этих документов она незаконно получила выплаты на себя и своих детей на сумму более 400 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU