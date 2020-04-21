Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: устанавливать инвалидность будут дистанционно

21 Апр 2020 2020-04-21T11:14:41+03:00

Теперь подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации нужно через портал госуслуг Фото: Из архива КП.

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Устанавливать инвалидность и подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации теперь будут дистанционно, сообщает Курское региональное отделение Фонда социального страхования.

Такой порядок принят правительством с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и будет действовать с 1 марта до 1 октября 2020 года.

Переосвидетельствование гражданина, срок инвалидности у которого заканчивается в этот период, может проводиться заочно, без его непосредственного участия.

Сведения о таких гражданах направляются в Федеральное бюро МСЭ, которое принимает решение об их заочном переосвидетельствовании и передает информацию в главные бюро МСЭ регионов. Это делается не позднее семи календарных дней, а решение о продлении инвалидности принимается не позднее чем за три рабочих дня до истечения определенного гражданину срока инвалидности. При этом на шесть месяцев устанавливается прежняя группа и оформляется индивидуальная программа реабилитации с данными ранее рекомендациями.

Переосвидетельствование ребенка-инвалида осуществляется путем установления I, II или III группы инвалидности на шесть месяцев в соответствии с данными о состоянии его здоровья, указанными в протоколе проведения МСЭ при последнем освидетельствовании.

Теперь проходить медкомиссию, оформлять посыльный лист, составлять заявление на проведение экспертизы гражданину не нужно. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации направляются ему заказным почтовым отправлением.

Кроме того, теперь подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации нужно через портал госуслуг. В том случае, если вы не можете воспользоваться порталом, заявку можно отправить почтой или непосредственно через уполномоченного работника регионального отделения фонда.

Подробности можно узнать по телефонам Курского регионального отделения ФСС: 72-23-69, 72-23-68, 72-23- 71.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU