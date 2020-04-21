2020-04-21T11:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года составило 26 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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С начала пандемии вылечились 25 курян, трое умерли от коронавирусаС начала пандемии вылечились 25 курян, трое умерли от коронавирусаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года составило 26 человек. Только за последние сутки выписано 15 человек с выздоровлением, сообщили в администрации региона.

76 человек находятся на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 137 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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