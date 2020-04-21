Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: закрыли пиццерию и парфюмерный магазин
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Мелкий и средний бизнес переживает не лучшие временаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники администрации Центрального округа провели мониторинг объектов потребительской сферы. Контрольные мероприятия прошли по 97 торговым точкам, сообщили в мэрии Курска.
Выдано два уведомления о приостановлении деятельности: руководству пиццерии и парфюмерного магазина.
Кроме того, руководители пяти торговых точек получили уведомления о необходимости нанести разметку социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU