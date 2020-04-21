Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: закрыли пиццерию и парфюмерный магазин

21 Апр 2020 2020-04-21T09:36:10+03:00

Мелкий и средний бизнес переживает не лучшие времена Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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Сотрудники администрации Центрального округа провели мониторинг объектов потребительской сферы. Контрольные мероприятия прошли по 97 торговым точкам, сообщили в мэрии Курска.

Выдано два уведомления о приостановлении деятельности: руководству пиццерии и парфюмерного магазина.

Кроме того, руководители пяти торговых точек получили уведомления о необходимости нанести разметку социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU