2020-04-21T09:36:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: закрыли пиццерию и парфюмерный магазин

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Мелкий и средний бизнес переживает не лучшие временаМелкий и средний бизнес переживает не лучшие временаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники администрации Центрального округа провели мониторинг объектов потребительской сферы. Контрольные мероприятия прошли по 97 торговым точкам, сообщили в мэрии Курска.

Выдано два уведомления о приостановлении деятельности: руководству пиццерии и парфюмерного магазина.

Кроме того, руководители пяти торговых точек получили уведомления о необходимости нанести разметку социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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