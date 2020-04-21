2020-04-21T09:28:48+03:00
Деловой Курск

Мэрия Курска отчиталась - старинное здание, которое пустили под бульдозер, не является объектом культурного наследия

Сносят здание у Михайловского храма
Светлана ВОЛКОВА
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Старинное здание не представляет ценности, сказали в мэрииСтаринное здание не представляет ценности, сказали в мэрииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске продолжаются работы по сносу аварийного здания, расположенного на пересечении улиц Большевиков и Карла Либкнехта.

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия – документ, который время от времени пополняется новыми объектами. Именно поэтому, прежде чем приступить к выполнению указанных работ, администрация города Курска направила запрос в региональное управление по охране объектов культурного наследия с просьбой сообщить, является ли здание, расположенное у Михайловского храма, вновь выявленным объектом, - сообщили в мэрии.

Управление по охране объектов культурного наследия администрации Курской области уведомило городскую администрацию, что указанное здание объектом культурного наследия не признано.

Уже после начала работ и в связи с публикациями в СМИ информации об историческом значении сносимого объекта, специалисты управления неоднократно выезжали на место для его обследования.

В ходе выездных обследований, установлено, что строительные конструкции здания представляют собой элементы сборного железобетона, керамзитоблоков, керамической плитки, керамического и силикатного кирпича советского периода, что свидетельствует о неоднократной перестройке здания и утрате его исторического облика, сказали в мэрии.

В будущем на территории, прилегающей к Михайловскому храму, должна появиться парковая зона, проект которой будет вынесен на общественные обсуждения, пообещали чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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