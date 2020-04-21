Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 1700 медработников воспользуются льготой по бесплатному проезду

21 Апр 2020 2020-04-21T09:21:35+03:00

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Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области совместно с региональным комитетом здравоохранения подготовил пакет документов для предоставления права медицинским работникам на бесплатный проезд в общественном транспорте. Получить специальные проездные они могут по месту работы.

Льгота будет действовать до окончания пандемии. Воспользоваться ей смогут порядка 1700 медицинских работников Курской области; это участковые терапевты, педиатры и медсестры, сотрудники скорой помощи, ФАПов и специалисты общей практики.

В настоящее время ведется выдача транспортных карт без ограничений количества поездок. С 21 апреля медики смогут воспользоваться проездными в муниципальном транспорте – как городском, так и пригородном.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU