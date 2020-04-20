В Курске будут судить фальшивомонетчиков

20 Апр 2020 2020-04-20T21:13:36+03:00

Обвиняемым грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

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Следователи Северного отдела полиции УМВД по городу Курску направили в суд уголовное дело в отношении группы фальшивомонетчиков. Организованная группа состояла из четырех человек. Главный фигурант, 19-летний студент нашел в интернете объявление о продаже поддельных купюр.

В преступный бизнес он вовлек своих знакомых. Один из подельников финансировал покупку очередной партии банкнот, остальные сбывали их, расплачиваясь в супермаркетах и развлекательных заведениях. Полицейские установили канал, по которому подозреваемые получали фальшивки.

Главный фигурант неоднократно выезжал в другой регион, где по полученным координатам забирал фальшивые купюры. Деньги за товар переводил на электронный кошелек. Таким образом, он приобрел 22 фальшивых пятитысячных купюры.

Преступную деятельность группы пресекли при очередной попытке расплатиться фальшивкой в одном из развлекательных заведений города. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела. Обвиняемым грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU