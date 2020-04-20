2020-04-20T20:34:04+03:00
Происшествия

Курских полицейских будут судить за взятки, подлог и халатность

Следственный комитет завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
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12 апреля 2019 года при получении денег полицейских задержали с поличным сотрудники следственного комитета и УМВД12 апреля 2019 года при получении денег полицейских задержали с поличным сотрудники следственного комитета и УМВД
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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дело в отношении двух участковых. Полицейских обвиняют в вымогательстве взяток, подлогах и халатности.

В производстве одного из участковых находились дела об административных правонарушениях и проведении административных расследований по конфликту, который произошел в одном из увеселительных заведений Железногорска.

Виновницей конфликта была женщина. Полицейские неоднократно требовали у нее взятку в размере 350 тысяч рублей за непривлечение ее к ответственности. В противном случае они угрожали привлечь ее к уголовной ответственности.

Женщина обратилась в полицию. 12 апреля 2019 года при получении денег полицейских задержали с поличным сотрудники следственного комитета и УМВД.

В ходе расследования были установлены и иные эпизоды преступной деятельности полицейских. Обвиняемые, желая показать видимость своей работы, совершили 13 служебных подлогов, привлекая к административной ответственности лиц, которые фактически правонарушения не совершали.

Также установлено, что один из обвиняемых за период с 2018 по 2019 год допустил халатность, выразившуюся в непринятии мер к привлечению к установленной законом ответственности лиц, по заявлению 11 граждан об их избиении.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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