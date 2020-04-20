2020-04-20T19:49:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на дачу в Курске в период самоизоляции: рекомендации и советы

Ездить на дачу в Курске в период самоизоляции
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
При себе нужно иметь документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТПри себе нужно иметь документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложил рассмотреть вопрос о поездках курян на дачи и к родным.

Члены оперативного штаба отметили, что эпидситуация по-прежнему требует жесткого соблюдения режима самоизоляции. Однако, в вынужденных случаях передвижения на личном автотранспорте или такси на дачи, необходимо иметь правоустанавливающие документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТ.

Для посещения нетрудоспособных или маломобильных близких родственников для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости также нужно иметь при себе копии документов ваших родных, к которым вы едете.

— Разрешается предоставить фото документов в телефоне. В таком случае, будет возможность разъяснить органам правопорядка причину и место следования, - пояснили в администрации.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 20 апреля, в Курской области зарегистрировано 220 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске будут судить фальшивомонетчиков
Курских полицейских будут судить за взятки, подлог и халатность
Курский «Экотекс» должен приостановить работу
Можно ли ездить на дачу в Курске в период самоизоляции: рекомендации и советы
Под Курском погиб водитель «Мазды»
В Воронежской области дополнительно направят 450 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот
В Курске на вокзале задержали мужчину с наркотиками
Курские спасатели выезжали на пожары более ста раз
В Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
В Воронежской области на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет заложено более 1 млрд рублей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе проведено более 12 тысяч тестов
Режим самоизоляции по коронавирусу: больше всего больных в Курске и Курском районе
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: четыре человека - в тяжелом состоянии на ИВЛ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в общественном транспорте курские медики будут ездить бесплатно
Юные куряне могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД
Курянин под воздействием наркотика едва не убил себя
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: стартует онлайн чемпионат домашнего спорта
В Курской области дипломы продавали через интернет
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больнице с признаками ОРВИ и пневмониями - 124 человека
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки выявлено 24 новых больных
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 апреля 2020 года составило одиннадцать человек
Супруга курского губернатора в три раза увеличила свой доход