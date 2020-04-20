Можно ли ездить на дачу в Курске в период самоизоляции: рекомендации и советы

20 Апр 2020 2020-04-20T19:49:37+03:00

При себе нужно иметь документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ездить на дачу в Курске в период самоизоляции

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Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предложил рассмотреть вопрос о поездках курян на дачи и к родным.

Члены оперативного штаба отметили, что эпидситуация по-прежнему требует жесткого соблюдения режима самоизоляции. Однако, в вынужденных случаях передвижения на личном автотранспорте или такси на дачи, необходимо иметь правоустанавливающие документы на земельный участок или строение, или книжку члена СНТ.

Для посещения нетрудоспособных или маломобильных близких родственников для доставки лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости также нужно иметь при себе копии документов ваших родных, к которым вы едете.

— Разрешается предоставить фото документов в телефоне. В таком случае, будет возможность разъяснить органам правопорядка причину и место следования, - пояснили в администрации.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 20 апреля, в Курской области зарегистрировано 220 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU