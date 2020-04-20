Под Курском погиб водитель «Мазды»

20 Апр 2020 2020-04-20T18:04:00+03:00

Водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

19 апреля примерно в 22:30 47-летний водитель автомобиля «Мазда-626» ехал по автодороге Касторное - Верхотопье - Долгуша в Касторенском районе. В пути, по предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот».

В результате ДТП водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU