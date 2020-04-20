2020-04-20T18:04:00+03:00
Происшествия

Под Курском погиб водитель «Мазды»

Смертельное ДТП произошло в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на местеВодитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 апреля примерно в 22:30 47-летний водитель автомобиля «Мазда-626» ехал по автодороге Касторное - Верхотопье - Долгуша в Касторенском районе. В пути, по предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот».

В результате ДТП водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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