Под Курском погиб водитель «Мазды»
Смертельное ДТП произошло в Касторенском районе
Водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 апреля примерно в 22:30 47-летний водитель автомобиля «Мазда-626» ехал по автодороге Касторное - Верхотопье - Долгуша в Касторенском районе. В пути, по предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот».
В результате ДТП водитель «Мазды» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU