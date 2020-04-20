В Курске на вокзале задержали мужчину с наркотиками

20 Апр 2020 2020-04-20T16:39:26+03:00

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Сотрудники Курского линейного отдела на транспорте за административное правонарушение на пешеходном переходе на вокзале задержали 27-летнего мужчину. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

При личном досмотре у курянина в куртке обнаружили пакет на вакуумной застежке с кристаллическим веществом синего цвета. Мужчина пояснил, что это так называемая «соль», которую он приобрел через тайник-закладку для себя.

Экспертиза показала, что представленное вещество содержит в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 0,46 грамма. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ — «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU