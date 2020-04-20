2020-04-20T16:11:40+03:00
Происшествия

Курские спасатели выезжали на пожары более ста раз

Всего на прошлой неделе им поступило более 21 тысячи обращений
Яна ШЕЛЕСТ
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Неоднократно горели трава, мусор, сельхозпостройки и бесхозные строенияНеоднократно горели трава, мусор, сельхозпостройки и бесхозные строенияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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На минувшей неделе в Службу спасения – «112» Курской области поступило более 21 тысячи обращений с просьбами об оказании помощи. Более ста раз огнеборцы выезжали на пожары.

Неоднократно горели трава, мусор, сельхозпостройки и бесхозные строения. 14 апреля огонь уничтожил деревянную времянку в селе Ивановское Рыльского района. 13 апреля сгорел сарай в Судже.

17 апреля огонь повредил гараж и находящийся в нем автомобиль на улице 8 Марта в Курске. Ночью 16 апреля из-за неисправности печного отопления сгорел дом в деревне Яньково Рыльского района.

Четыре раза спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области выезжали на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов. 14 апреля житель Поныровского района нашел в лесополосе боеприпасы военных лет. 15 апреля три противотанковые мины были найдены в Глушковском районе.

Девять раз пожарно-спасательные подразделения привлекались на дорожно-транспортные происшествия. Более 20 раз на номер «112» обращались за психологической помощью. Ежедневно поступало около 100 звонков относились к категории «детская шалость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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