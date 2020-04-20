В Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
С вечера 20 апреля и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 8-13, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -2…+3 ºС, днем +8…+13 ºС.
Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.
В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU