В Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

20 Апр 2020 2020-04-20T15:47:06+03:00

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С вечера 20 апреля и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 8-13, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью -2…+3 ºС, днем +8…+13 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU