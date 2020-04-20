В Воронежской области на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет заложено более 1 млрд рублей
Благодаря принятому в регионе закону, семьи с детьми, которым положены данные пособия, получат их вовремя и в полном объеме, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Депутаты Воронежской областной Думы единогласно поддержали закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».
ИСТОЧНИК KP.RU