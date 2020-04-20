2020-04-20T14:50:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе проведено более 12 тысяч тестов

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу:
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе три человека умерли с диагнозом коронавирусВ регионе три человека умерли с диагнозом коронавирусФото: Светлана ВОЛКОВА
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Более 12400 тестов на коронавирус проведено всего в Курской области.Так, за минувшие сутки протестировано на коронавирус было 455 человек. Анализы сейчас проводятся внутри региона. Есть возможность проводить в сутки до 800 тестов, заверили в администрации Курской области.

Из числа заболевших за последние сутки — 17 женщин и семь мужчин. Возраст больных — один человек в возрастной категории от 18 до 29 лет, 12 человек в возрасте от 30 до 60 лет, 11 человек — старше 60-и.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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