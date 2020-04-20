Режим самоизоляции по коронавирусу: больше всего больных в Курске и Курском районе

20 Апр 2020 2020-04-20T14:33:26+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области по территориям:

— Курск — 143 человека

— Железногорск — 7 человек

— Курский район — 12 человек

— Поныровский район — 11 человек

— Глушковский район — 3 человека

— Горшеченский район — 3 человека

— Льговский район — 3 человека

— Суджанский район — 3 человека

— Черемисиновский район — 8 человек

— Советский район — 1 человек

— Курчатовский район — 2 человека

— Медвенский район — 4 человека

— Мантуровский район — 1 человек

— Золотухинский район — 2 человека

— Рыльский район — 3 человека

— Тимский район — 3 человека

— Обоянский район — 4 человека.

Из числа заболевших за последние сутки — 17 женщин и семь мужчин. Возраст больных — один человек в возрастной категории от 18 до 29 лет, 12 человек в возрасте от 30 до 60 лет, 11 человек — старше 60-и.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU