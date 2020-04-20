Режим самоизоляции по коронавирусу: больше всего больных в Курске и Курском районе
Количество заболевших коронавирусом в Курской области по территориям:
— Курск — 143 человека
— Железногорск — 7 человек
— Курский район — 12 человек
— Поныровский район — 11 человек
— Глушковский район — 3 человека
— Горшеченский район — 3 человека
— Льговский район — 3 человека
— Суджанский район — 3 человека
— Черемисиновский район — 8 человек
— Советский район — 1 человек
— Курчатовский район — 2 человека
— Медвенский район — 4 человека
— Мантуровский район — 1 человек
— Золотухинский район — 2 человека
— Рыльский район — 3 человека
— Тимский район — 3 человека
— Обоянский район — 4 человека.
Из числа заболевших за последние сутки — 17 женщин и семь мужчин. Возраст больных — один человек в возрастной категории от 18 до 29 лет, 12 человек в возрасте от 30 до 60 лет, 11 человек — старше 60-и.
В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.
18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.
Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.
ИСТОЧНИК KP.RU