Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: четыре человека - в тяжелом состоянии на ИВЛ
Режим повышенной готовности действует в Курской области по коронавирусу. Четыре человека, больных конавирусом, сейчас находятся в больнице имени Семашко в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ. Возрастная категория - средний и старший возраст - 54, 56, 65 и 76 лет.
Всего в Семашко на лечении находятся 70 человек с диагнозом коронавирус.
В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.
18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.
Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.
ИСТОЧНИК KP.RU