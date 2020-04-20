2020-04-20T13:14:02+03:00
Общество

Юные куряне могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД

Свои творческие работы могут присылать юные участники в возрасте от 3 до 14 лет
Ольга ДАНИЛОВА
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В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от трех летВ конкурсе могут принять участие дети в возрасте от трех летФото: Светлана ВОЛКОВА
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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной организует III Всероссийский конкурс «Лето без ДТП», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Соревнование проводится на территории Российской Федерации в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» с 5 мая по 5 июня.

Летний период считается одним из самых опасных, так как во время школьных каникул дети больше проводят времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах, выезжая порой на проезжую часть; увеличивается риск ДТП с их участием.

Свои творческие работы юные участники в возрасте от 3 до 14 лет могут присылать на электронный адрес blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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