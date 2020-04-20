Юные куряне могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной организует III Всероссийский конкурс «Лето без ДТП», приуроченный к Международному дню защиты детей.
Соревнование проводится на территории Российской Федерации в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» с 5 мая по 5 июня.
Летний период считается одним из самых опасных, так как во время школьных каникул дети больше проводят времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах, выезжая порой на проезжую часть; увеличивается риск ДТП с их участием.
Свои творческие работы юные участники в возрасте от 3 до 14 лет могут присылать на электронный адрес blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU