Юные куряне могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД

20 Апр 2020 2020-04-20T13:14:02+03:00

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от трех лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свои творческие работы могут присылать юные участники в возрасте от 3 до 14 лет

Изменить размер текста: A A

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной организует III Всероссийский конкурс «Лето без ДТП», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Соревнование проводится на территории Российской Федерации в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» с 5 мая по 5 июня.

Летний период считается одним из самых опасных, так как во время школьных каникул дети больше проводят времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах, выезжая порой на проезжую часть; увеличивается риск ДТП с их участием.

Свои творческие работы юные участники в возрасте от 3 до 14 лет могут присылать на электронный адрес blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU