Курянин под воздействием наркотика едва не убил себя
Железногорская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против 35-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.
Как установлено в ходе расследования уголовного дела, мужчина на улице нашел сверток с наркотиком. Он зашел в подъезд дома, где выкурил часть обнаруженного наркотика.
Под воздействием наркотического средства мужчина начал кричать и наносить себе повреждения. Жильцы дома вызвали скорую помощь. Впоследствии в его одежде был обнаружен пакет с наркотиком, пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU