Курянин под воздействием наркотика едва не убил себя

20 Апр 2020 2020-04-20T13:10:11+03:00

Мужчину будут судить Фото: Из архива КП.

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Железногорская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против 35-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, мужчина на улице нашел сверток с наркотиком. Он зашел в подъезд дома, где выкурил часть обнаруженного наркотика.

Под воздействием наркотического средства мужчина начал кричать и наносить себе повреждения. Жильцы дома вызвали скорую помощь. Впоследствии в его одежде был обнаружен пакет с наркотиком, пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU