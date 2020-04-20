Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: стартует онлайн чемпионат домашнего спорта

20 Апр 2020 2020-04-20T12:40:30+03:00

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Участниками чемпионата могут стать все жители области. Организаторы будут оценивать видео домашних тренировок, выложенные в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #спорт46, #тренируйсядома, #спортнормажизни.

Пост с видео должен содержать данные о спортсмене-участнике чемпионата: ФИО; населенный пункт, где спортсмен проводит домашние тренировки; возраст; любимый вид спорта.

Все видео, выложенные одним участником, должны быть пронумерованы. Это поможет организаторам оценить активность каждого конкретного спортсмена.

Делиться своими видео можно ежедневно, но оцениваться будет не более двух записей, выложенных в течение суток (утренняя и вечерняя тренировки).

Длительность одного видео не более трех минут.

Жюри оценит активность участников, лайки и репосты к записям, а также содержание самой тренировки. Чемпионат будет проходить, пока не завершится режим самоизоляции.

По итогам онлайн-соревнования лучших ждут ценные призы и дипломы, сообщили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU