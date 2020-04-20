В Курской области дипломы продавали через интернет

20 Апр 2020 2020-04-20T12:34:07+03:00

Для покупки "корочки" пользователю было достаточно зайти на сайт и сделать заказ

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Железногорская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, который содержал запрещенные к распространению материалы.

- На сайте размещена информация о продаже дипломов о высшем образовании, а также аттестатов без соблюдения установленных законом требований к получению образования. Для приобретения диплома пользователю было достаточно зайти на сайт и сделать заказ, - рассказали в прокуратуре.

Размещение такой информации в сети «Интернет» противоречит требованиям Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и способствует совершению преступлений, связанных с незаконным приобретением и сбытом официальных документов.

Железногорский городской суд требования прокурора удовлетворил. Информация, опубликованная на сайте, признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU