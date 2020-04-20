Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больнице с признаками ОРВИ и пневмониями - 124 человека
В Курске в больницах с признаками ОРВИ и пневмониями сейчас находится 124 человека. Всего в Курской области зарегистрировано 220 случаев заражения.
В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.
18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.
Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.
ИСТОЧНИК KP.RU