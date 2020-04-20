2020-04-20T12:01:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больнице с признаками ОРВИ и пневмониями - 124 человека

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Тесты сейчас проводятся внутри регионаТесты сейчас проводятся внутри регионаФото: предоставлено пресс-службой
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В Курске в больницах с признаками ОРВИ и пневмониями сейчас находится 124 человека. Всего в Курской области зарегистрировано 220 случаев заражения.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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