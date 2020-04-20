Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за сутки выявлено 24 новых больных

20 Апр 2020 2020-04-20T11:20:19+03:00

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За последние сутки в Курской области выявлено 24 новых больных коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За последние сутки в России подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 636 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1759 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU